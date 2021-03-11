الملكة إليزابيث الثانية تمد "غصن زيتون" للأمير هاري وزوجته

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد المقابلة القنبلة للأمير هاري وزوجته ميغان مع أوبرا، والتي بثتها قناة "CBS" الأحد الماضي، قالت صحيفة "ديلي ميل" إن الملكة إليزابيث الثانية ستمد "غصن زيتون" للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، دوقة ساسكس.

وذكرت الصحيفة أن الملكة التي منعت الموظفين من مناقشة مضمون المقابلة بشكل علني ستتواصل مع حفيدها وزوجته لإجراء "محادثات سلام"، ومن المتوقع أن يتحدثوا عبر الهاتف في الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت أنه على الرغم من إبلاغ هاري وميغان ببيان قصر باكنغهام قبل صدوره بشكل رسمي يوم الثلاثاء، إلا أن الملكة تعتقد أن الوقت قد حان لمقاربة شخصية.

وتخلى الأمير هاري وزوجته ميغان عن واجباتهما الملكية في يناير 2020، وانتقلا مع ابنهما الأول، آرتشي، إلى جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة من أجل حياة أكثر استقلالية، والابتعاد عن وسائل الإعلام البريطانية وفق موقع روسيا اليوم.

وأثارت مقابلة هاري وزوجته مع أوبرا، أكبر أزمة تشهدها العائلة الملكية البريطانية منذ وفاة الأميرة ديانا، والدة هاري، في عام 1997 عندما تعرضت الأسرة بقيادة الملكة إليزابيث الثانية لانتقادات على نطاق واسع لتأخرها في التعليق.

واتهم هاري وميغان خلال المقابلة أحد أفراد العائلة المالكة بالتفوه بتصريحات عنصرية بشأن آرتشي، حيث ذكرا أن الشخص غير المحدد أعرب عن قلقه بشأن لون بشرة ابنهما، وقالت ميغان إنها شعرت بأنها منبوذة إلى الحد الذي دفعها للتفكير في الانتحار.

كما صرح هاري في المقابلة التي استمرت ساعتين بأن والده، وريث العرش الأمير تشارلز، "خذله"، كما أضاف الأمير أنه شعر بأنه في "فخ" بسبب الحياة كفرد في العائلة الملكية.

هذا وأعربت العائلة الملكية البريطانية عن حزنها من الصعوبات التي واجهها الأمير هاري وزوجته ميغان، مؤكدة أن "كلا من هاري وميغان وآرتشي سيظلون دائما أفرادا محبوبين جدا في العائلة".

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