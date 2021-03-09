إشارات تركية للانفتاح على العرب وأمريكا

المصدر: (أنقرة- وكالات)

أرسلت تركيا، أمس، أقوى إشاراتها حتى الآن نحو فتح صفحة جديدة مع مصر ودول الخليج العربي وكذلك مع الولايات المتحدة، وفقاً لتصريح أدلى به الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، لوكالة «بلومبرغ» ونقلته «سكاي نيوز عربية»، وقال فيه إنه «يمكن فتح فصل جديد». وأضاف: «يمكن فتح صفحة جديدة في علاقتنا مع مصر وكذلك دول الخليج للمساعدة في إرساء السلام والاستقرار الإقليميين».

وبشأن العلاقة مع الولايات المتحدة، ذكر كالن أن العلاقات مع واشنطن «يمكن أن تعمل بطريقة بناءة للغاية، حيث يمكن الاستفادة من بعضنا البعض ومعالجة القضايا والاهتمامات المشتركة معاً».

وأضاف: «لكي تفيد هذه العلاقة كلا الجانبين، يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. يجب أن يتفهم الجانب الأمريكي مخاوف تركيا المتعلقة بالأمن القومي فيما يتعلق بحزب العمال الكردستاني. نريد أن نرى إجراءات ملموسة من قبل حلفائنا».

ويأتي هذا التحول في اللهجة التركية بالتزامن مع تصريحات أخرى كان الرئيس رجب طيب أردوغان أشار فيها إلى الرغبة في إعادة تنشيط السياسة الخارجية مع واشنطن والدول العربية.

وكان أردوغان اعتبر أن المصالح المشتركة بين تركيا والولايات المتحدة «تفوق الخلافات»، وقال إن أنقرة ترغب في تعاون أفضل مع واشنطن، في نبرة تصالح نادرة.

وتوترت العلاقات بين الدول العربية وتركيا بسبب عدد من الملفات.

كما تأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من تواصل الرئيس التركي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في محادثة مرئية عبر الفيديو، بعد أشهر من توتر العلاقات بين باريس وأنقرة وصلت إلى حد الحرب الكلامية بين الرئيسين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز