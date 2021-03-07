أمريكا تعتقل 100 ألف مهاجر على حدود المكسيك في فبراير

المصدر: (واشنطن - رويترز)

كشفت مصادر أمريكية، عن أنّ مسؤولي الحدود في الولايات المتحدة، اعتقلوا واحتجزوا زهاء 100 ألف شخص خلال فبراير الماضي، فيما دافعت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، جين ساكي، عن سياسة الهجرة التي تتبعها إدارة الرئيس جو بايدن، في ظل تزايد انتقادات الجمهوريين، بمن فيهم الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي قال إنّ خطاب بايدن وسياساته، حفزت زيادة الهجرة على الحدود الجنوبية.

ووفقاً لما ذكره مصدران مطلعان، فقد تمت عمليات الاعتقال والاحتجاز على الحدود الأمريكية المكسيكية، خلال فبراير، مشيرين إلى أنّ هذا العدد من المعتقلين، هو أعلى معدل لعدد من تم اعتقالهم خلال فبراير منذ عام 2006. وتظهر الأرقام، مدى الزيادة المتصاعدة للمهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الجنوبية الغربية، مع سعى بايدن، إلى التراجع عن بعض سياسات ترامب، التي كانت تفرض قيوداً على الهجرة.

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