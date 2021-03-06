العالم في صور

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لدى وصوله إلى محكمة في باريس حيث حكم عليه بالسجن 3 سنوات في قضايا استغلال النفوذ / أ.ب

مواجهات بين المحتجين وعناصر الأمن في يانغون بميانمار في ظل إجراءات فرضها قادة الانقلاب / أ.ب

عائلات نازحة في مخيم على أطراف صنعاء في ظل انهيار الخدمات في المدينة بسبب فساد ميليشيا الحوثي / إي. بي. أيه

جنود من الجيش الهندي في منطقلة جبلية على الحدود مع الصين حيث وقعت اشتباكات العام الماضي بين الجانبين / أ.ف.ب

صورة بابا الفاتيكان على جدار الكنيسة الكلدانية في بغداد تزامناً مع زيارة البابا للعراق يوم أمس/ إي.بي.أيه

سكان يحتشدون على أحد شواطئ مومباي الهندية رغم دعوات التقيد بالتباعد الاجتماعي في ظل تفشي فيروس كورونا / رويترز

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