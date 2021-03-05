اتفاق إيطالي أوروبي على إنقاذ «أليتاليا» للطيران

المصدر: بروكسل - د ب أ

اتفقت المفوضية الأوروبية والحكومة الإيطالية على «العمل معاً بشكل بنّاء» لإيجاد حلول مجدية بشأن ملف شركة الطيران الإيطالية المتعثرة، أليتاليا.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن نائبة رئيسة المفوضية، مارجريت فيستاجر، تحدثت مع وزراء المالية دانيلي فرانكو والتنمية الاقتصادية جيانكارلو جيورجيتي والبنية التحتية إنريكو جيوفانيني، في الحكومة الإيطالية، حول ملف أليتاليا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لوزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية القول إن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا اتفقا على بدء محادثات فنية خلال الأسبوع المقبل «لتقييم الحلول المحتملة بالتفصيل بهدف التأكد من أن شركة الطيران الجديدة التي ستؤسس في وقت قريب للغاية (لتحل محل أليتاليا)، تتفق مع قواعد القانون الأوروبي والوطني».

كانت المفوضية الأوروبية طالبت روما في يناير الماضي بإيضاح حول مدى انفصال الكيان الاقتصادي لشركة الطيران الإيطالية الجديدة «آي.تي.أيه» عن شركة الطيران المفلّسة أليتاليا، والتي ستخلفها كناقل وطني لإيطاليا.

وبحسب خطاب مفوضية حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي إلى الحكومة الإيطالية، فإنه يجب بيع أصول شركة أليتاليا المفلّسة بطريقة شفافة ودون تمييز لأي مشترٍ. كما طلبت المفوضية تفاصيل هيكل مساهمي الشركة الإيطالية الجديدة حتى 2025 وخطتها الاقتصادية بشكل محدد.

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