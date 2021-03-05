تحذير من أمواج تسونامي بعد زلزال قوي قبالة نيوزيلندا

المصدر: ا ف ب

أُطلق تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) إثر زلزال جديد قرب جزر كيرماديك في المحيط الهادئ قبالة نيوزيلندا بلغت قوته 7,8 درجات.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنّ الزلزال الذي أعقب زلزالين سابقين بقوة 7,4 و6,9 درجات في نفس المنطقة، وقع عند الساعة 8,28 صباحا (19,28 بتوقيت غرينتش الخميس) على بعد 1033 كيلومترا (640 ميلا) قبالة سواحل نيوزيلندا.

ونبّه مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ بأن الأمواج الخطرة يمكن أن تحدث في نيوزيلندا وتونغا ونيوي وساموا الأمريكية وساموا وجزر كوك وفيجي وفانواتو وتوكيلاو وواليس وفورتونا.

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