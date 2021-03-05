البيت الأبيض يرى الصين منافساً حازماً وروسيا تهديداً

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الترويج للديمقراطية في جميع أنحاء العالم سيكون عنصراً مركزياً في استراتيجيته للأمن القومي، وذلك ضمن خطوط إرشادية جديدة صدرت أمس.

وجاء في الدليل الاستراتيجي المؤقت للأمن القومي الذي أصدره الرئيس والمكون من 24 صفحة: «سوف نعزز حلفاءنا ونقف وراءهم، نعمل مع شركاء متشابهين في التفكير، ونجمع قوتنا الجماعية لتعزيز المصالح المشتركة وردع التهديدات المشتركة. وسنتولى القيادة بالدبلوماسية».



وتمت الإشارة في الوثيقة إلى الجوائح وأزمات المناخ والتهديدات الإلكترونية والتطرف العنيف على أنها من بين «أكبر التهديدات». وأشارت إلى أن كثيراً من تلك التهديدات «لا تعرف حدوداً أو أسوارا ويجب أن تقابل بعمل جماعي». وأوضحت الوثيقة أنه «يجب علينا أيضاً أن نتعامل مع حقيقة أن توزيع السلطة في جميع أنحاء العالم يتغير، ما يخلق تهديدات جديدة».



وأضافت: «الصين، على وجه الخصوص، أصبحت بسرعة أكثر حزماً. إنها المنافس الوحيد المحتمل القادر على الجمع بين قوته الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية لتشكيل تحد مستدام لنظام دولي مستقر ومنفتح»، كما أشارت الوثيقة إلى «التهديد» الذي تفرضه روسيا «التي لا تزال تصر على تعزيز نفوذها العالمي وأن تلعب دوراً يتسبب في حالة من الفوضى على الساحة العالمية»، وفق الوثيقة الأمريكية.





استخدام القوة



وشدد البيت الأبيض أيضاً على أن واشنطن «لن تتردد أبداً في استخدام القوة عند الحاجة للدفاع عن مصالحنا الوطنية الحيوية»، مضيفاً أن الدبلوماسية ستكون الملاذ الأول لتعزيز مصالح الولايات المتحدة عالمياً.



وفي السياق، ذكرت تقارير صحافية أن الولايات المتحدة تعتزم نشر نظام دفاع جوي من طراز «أفنجر» في سوريا والعراق، للتصدي للطائرات بدون طيار، وفق ما ذكرت مجلة «فوربس» الأمريكية، أمس. ويرجح خبراء أن يكون نظام الصواريخ الدفاعية الجوية قصير المدى، أفضل نظام متاح بسهولة لحماية القوات الأمريكية في سوريا والعراق من التهديد المتزايد الذي تشكله الطائرات بدون طيار.



وفي أواخر فبراير الماضي، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور يُزعم أنها تُظهر نقل نظام «أفنجر» على طريق سريع من العراق إلى سوريا.



ورجحت مصادر في حينها أنه تم نقل النظام الدفاعي إلى القوات الأمريكية في منطقة دير الزور شرقي سوريا.



وقد تم تزويد نظام الدفاع الجوي «أفنجر» بقاذفات صواريخ لحماية المشاة من الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض وصواريخ كروز وطائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار. وحتى أوائل العام الماضي، لم يكن لدى القواعد العسكرية التي تستضيف القوات الأمريكية في العراق أنظمة دفاع جوي.

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