أمريكا نحو نشر أنظمة «افنجر» الدفاعية في سوريا والعراق

المصدر: بغداد، واشنطن- وكالات

كشف تقرير لمجلة «فوربس» الأمريكية، أمس، أن المرجح أن تنشر الولايات المتحدة أنظمة دفاع جوي من طراز «افنجر» في سوريا والعراق، والذي يستخدم لمكافحة الطائرات المسيرة بدون طيار.

وذكر التقرير أنه «من المحتمل أن يستخدم نظام الصواريخ الدفاعية قصيرة المدى من طراز افنجر، لحماية القوات الأمريكية في سوريا والعراق، من التهديد المتزايد الذي تشكله الطائرات المسيرة بدون طيار، نتيجة تصاعد التوترات في المنطقة».

وأضاف أن «النظام مصمم لحماية المشاة من الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض، وصواريخ كروز وطائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار، حيث لم يكن هذا النظام موجوداً في القواعد الأمريكية في المنطقة حتى أواخر العام الماضي».

وتابع أنه في السنوات الأخيرة، كان هناك ارتفاع هائل في انتشار الطائرات بدون طيار، الأكثر فتكاً، والأكثر تطوراً، من قبل جهات فاعلة قوية من غير الدول في سوريا والعراق، وقد يكون هذا التهديد خطيراً بشكل خاص، إذا لم تكن تلك القوات مجهزة بأنظمة دفاع جوي متحركة قصيرة المدى.

وأشار التقرير إلى أن هذا التهديد قد يكون هو الأكثر خطورة على القوات الأمريكية، بعد العبوات الناسفة، ففي السنوات الأولى من الحرب في أفغانستان والعراق، أثبتت عربات «همفي» الأمريكية، أنها معرضة بشدة للعبوات الناسفة والقنابل المزروعة على جوانب الطرق، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا الأمريكيين.

في غضون ذلك، ضبطت القوات العراقية، اليوم الخميس، عنصرين من تنظيم داعش غربي نينوى.

وقال جهاز الأمن الوطني، في بيان، إن مفارز الأمن الوطني تمكنت من نصب كمائن محكمة، أفضت إلى اعتقال إرهابيين من تنظيم داعش.

وأشار إلى أنه «تم إحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهما».

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