بايدن يعد بلقاحات كافية والصين تخطط لتطعيم 40% حتى يونيو

المصدر: عواصم - وكالات

تسابق دول العالم الزمن باستخدام سلاح اللقاحات على جبهة مواجهة جائحة «كورونا»، وفيما تتواصل عمليات التطعيم في دول عدة، تضع دول أخرى مخططات مستقبلية لتسريع الوصول إلى المناعة الجماعية.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستكون لديها «بحلول نهاية مايو» جرعات من اللقاحات المضادة لـ «كورونا» كافية لتطعيم جميع البالغين الأمريكيين. وقال بايدن «نحن الآن في طريقنا لأن نوفر بحلول نهاية مايو كميات من اللقاحات كافية لجميع البالغين في أمريكا». وأضاف بايدن «هذا تقدم. إنه تقدم مهم»، محذراً في الوقت نفسه من أن هذا لا يعني أن جميع البالغين الأمريكيين سيتمكنون من تلقي اللقاح بحلول نهاية مايو.

وأوضح أن «توفير اللقاح لا يكفي. نحن بحاجة إلى مُلقّحين، إلى أشخاص يضعون الحقنة في أذرع الناس، الملايين من الأذرع الأمريكية».

وأدلى بايدن بهذا التصريح خلال إعلانه من البيت الأبيض عن اتفاق توصلت إليه «ميرك» و«جونسون آند جونسون» تتعهّد فيه الشركتان العملاقتان في مجال الصناعات الدوائية التعاون لإنتاج اللقاح الذي طورته «جونسون آند جونسون». وقال بايدن إن «جونسون آند جونسون» ستعمل الآن «24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع».

بطء في الصين

وأعلنت الصين أنها تخطّط لتطعيم 40% من سكانها ضد فيروس «كورونا» بحلول يونيو. ونقلت وسائل إعلام رسمية أمس، عن السلطات الصحية أنه بحلول نهاية العام الحالي، تهدف الصين لتطعيم 80% أو أكثر من 3. 1 مليار شخص في البلاد. وتهدف بعض المناطق لتطعيم ما يصل إلى 50% أو 90% من السكان. وحتى الآن، تلقى 5. 3% من الشعب الصيني لقاحات. ويشير خبراء إلى أن معدل التطعيم الحالي في البلاد منخفض جداً «لأن الفيروس تحت السيطرة إلى حد كبير هناك».

وتسعى رواندا الدولة الواقعة في شرق أفريقيا لتطعيم 30 بالمئة من سكانها البالغ عددهم 12 مليوناً قبل نهاية العام. ووصلت اليوم، الجرعات الأولى من لقاح فايزر المخصصة لقارة أفريقيا ضمن برنامج كوفاكس العالمي لتوزيع اللقاحات فيما تتسارع الجهود لتطعيم أفقر دول العالم. وقالت حكومتها «سنتسلم جرعات أخرى حتى نصل إلى سبعة ملايين جرعة في إطار كوفاكس».

وفي تايبيه، أعلن مركز السيطرة على الأوبئة المركزي اليوم، أن تايوان تلقت أول شحنة من لقاحات استرازينيكا. وقال وزير الصحة تشين شيه شونغ، الذي يترأس المركز أيضاً، إن 117 ألف جرعة من اللقاح، وصلت لتايوان على متن الخطوط الجوية الكورية اليوم.

تطعيم أوروبا

في أوروبا، تعتزم النرويج تغيير استراتيجيتها للتطعيم لاستهداف المناطق التي توجد بها أعلى معدلات إصابة بالفيروس لمحاربة انتشار الوباء. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن وزير الصحة وخدمات الرعاية بنت هوي قوله إن الحكومة سوف تأذن بـ«توزيع متغير قليلاً للقاحات لعدد من المناطق في أوسلو وبعض البلديات الأخرى التي سجلت باستمرار مستويات مرتفعة من العدوى»، تماشياً مع التوصيات السابقة من المعهد النرويجي للصحة العامة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ أنه جرى حتى الآن إعطاء 39. 6 ملايين جرعة من اللقاحات في ألمانيا، و68. 4 ملايين جرعة في فرنسا، و91. 3 ملايين جرعة في إسبانيا، و54. 4 ملايين جرعة في إيطاليا، و990 ألفاً و389 جرعة في هولندا، و807 آلاف و799 جرعة في سويسرا.

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