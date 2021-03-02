توقعات بارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال 2021

المصدر: لندن- رويترز

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الثلاثاء أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية كانت قد انخفضت بـ5.8 في المئة العام الماضي عندما أبطأت جائحة كورونا «كوفيد 19» النشاط الاقتصادي، لكنها عادت للارتفاع في نهاية العام وتتجه نحو المزيد من الارتفاع.



وقادت الاقتصادات الكبرى زيادة في ديسمبر الماضي عندما ارتفعت الانبعاثات بـ2 في المئة عن مستواها في ديسمبر 2019 بسبب زيادة الطلب على الطاقة نتيجة لانتعاش النشاط الاقتصادي.



وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة: «عودة انبعاثات الكربون العالمية للزيادة قرب نهاية العام الماضي تمثل تحذيراً قوياً من أن الجهد المبذول لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة على مستوى العالم ليس كافياً».



وأضاف: «إذا تأكدت التوقعات الراهنة للانتعاش الاقتصادي العالمي هذا العام، وفي ظل غياب تغيرات سياسية كبيرة في الاقتصادات الكبرى في العالم، من المرجح أن ترتفع الانبعاثات العالمية العام الجاري».

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