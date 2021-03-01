«الصحة العالمية»: لا بديل عن اللقاح للمناعة الجماعية

المصدر: جنيف – وكالات

أكدت كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، أن أقل من 10 ٪ من سكان العالم طوروا أجساماً مضادة لفيروس «كورونا»، وأن التطعيم هو الطريقة الوحيدة لتحقيق المناعة الجماعية. وقالت سواميناثان، في مقابلة بثتها المنظمة على موقع «تويتر»، «إن منظمة الصحة العالمية، تتابع الدراسات التي تحلل بؤر العدوى في بعض المدن حول العالم»، مشيرةً إلى أنه على الرغم من أن نتائج البحث تظهر في بعض الأحيان، أن نصف سكان المدينة على الأقل لديهم أجسام مضادة للفيروس، فإن هذا لا يسمح لنا بالحديث عن تحقيق مناعة القطيع.

وتابعت: «منظمة الصحة العالمية تتابع هذه الدراسات الوبائية المصلية، في آخر إحصاء، كان يوجد منها حوالي 500. وإذا نظرنا إليها معاً، يتضح أن أقل من 10 ٪ من سكان العالم لديهم أجسام مضادة لهذا الفيروس».

مناعة القطيع

وأوضحت أن «بؤراً وجدت بلا شك في أماكن مثل المناطق الحضرية المكتظة بالسكان، تعرض فيها بين 50 إلى 60 ٪ من السكان لتأثير الفيروس، ولديهم أجسام مضادة، ومع ذلك، هذا لا يعني أن مدينة أو مقاطعة بكاملها أو ولاية أو دولة حققت مناعة القطيع».

وأشارت إلى أنه: «حين يغادر الأشخاص الذين ليس لديهم أجسام مضادة مثل هذه المنطقة السكانية، فإنهم يبقون عرضة للإصابة»، مؤكدةً على أن السبيل الوحيد لتحقيق مناعة القطيع على نطاق عالمي، تتأتى من خلال التطعيم.

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