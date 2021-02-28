الأزمة السياسية في أرمينيا تتعمّق والرئيس يرفض إقالة قائد الجيش

المصدر: (يريفان، واشنطن - وكالات)

أعلن الرئيس الأرمني، أرمين سركيسيان، السبت، أنه رفض توقيع أمر رئيس الوزراء بإقالة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، ما يعمق الأزمة السياسية في البلاد. وقالت الرئاسة في بيان، إن «رئيس الجمهورية رد في إطار صلاحياته الدستورية، مشروع المرسوم مع الاعتراضات». وأضافت أن الأزمة «لا يمكن حلها من خلال التغييرات المتكررة في الموظفين».

ونزل الآلاف من أنصار المعارضة إلى شوارع العاصمة الأرمينية، أول أمس، للمطالبة باستقالة باشينيان، على خلفية هزيمة بلاده في حربها مع أذربيجان العام الماضي، والتي اعتبرها كثيرون عاراً وطنياً. ودعا رئيس الوزراء السابق فاسغين مانوكيان، الذي تطالب المعارضة بتعيينه في مكان باشينيان، جميع المواطنين للانضمام إلى التظاهرة. وأضاف «إما أن نتخلص منهم»، في إشارة إلى باشينيان وحلفائه، الذين يسيطرون على البرلمان «أو نخسر أرمينيا».

والخميس، دعت الولايات المتحدة إلى «ضبط النفس» في أرمينيا، وحضّت القوات المسلّحة الأرمينية على «عدم التدخل» في الشؤون السياسية للبلاد.

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