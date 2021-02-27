هل ينقذ «جواز كورونا» الاقتصاد الأوروبي؟

المصدر: برلين، دبي- البيان

هل شبح الإغلاق يعود مجدداً إلى أوروبا؟ الواقع أن هذا كابوس تعمل أوروبا بأسرها على تفادي تكراره، بسبب الخسائر الباهظة على كافة القطاعات. لكن الحلول أيضاً مطروحة، خصوصاً في ظل ظهور دعوات إلى إجراء شامل، وتجاوز الحلول المجتزأة.



ولا يلوح في الأفق سوى حل واحد عملي، إلى أن يتم تطعيم جميع السكان في القارة الأوروبية، وينطبق الأمر ذاته على باقي أنحاء العالم، وهو التنقل الحر لمن نالوا التطعيم، وحصلوا على شهادة، سواء رقمية أو ورقية، يتم استخدامها بمثابة «جواز سفر أخضر» للتنقل. هذا ما يراهن عليه قطاع السياحة في أوروبا. فما مدى قابلية نجاح هذا النموذج؟.



على مستوى تفشي الفيروس، ما زال الوضع الوبائي مقلقاً. فقد شددت الحكومة الإيطالية، اليوم السبت، القيود في خمس من مناطق البلاد العشرين، في محاولة لتجنب ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، بعد أن حذر علماء من انتشار متزايد لسلالات جديدة شديدة العدوى. وتوقع أستاذ الصيدلة في جامعة زاربروكن الألمانية، تورستن لير، أن تكون الموجة الثالثة من جائحة «كورونا» قوية، مثل الثانية، خصوصاً أن هناك تطورين مسؤولين عن الزيادة الجديدة في أعداد «كورونا»، أحدهما الطفرة البريطانية الآخذة في الازدياد في ألمانيا، والتي ربما تكون أكثر عدوى بنسبة 35 %. أما التطور الثاني، فهو تزايد الاختلاط منذ منتصف فبراير الجاري، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة أعداد الإصابات.



وأعلنت فرنسا فرض إغلاق جزئي، يسري منذ مطلع هذا الأسبوع في مناطق في البلاد، تضررت بشدة من «كورونا». ويشمل الإغلاق مدينة نيس الساحلية جنوبي فرنسا، بما فيها المنطقة الساحلية، ومدينة دونكيرك شمالي البلاد.



في ظل هذه الأوضاع، يأمل منظمو الرحلات في ألمانيا، في انتعاش السفر خلال موسم الصيف، رغم استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس «كورونا».



وبعد عام من الأزمة، من المنتظر أن تؤدي الاختبارات الجماعية السريعة، وبطاقة التطعيم الرقمية، إلى إحداث التحول المنشود بشكل عاجل في قطاع السياحة، وذلك بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.



وبالإضافة إلى الإعلان عن الاختبارات السريعة التي يمكن لأي شخص أن يجريها بنفسه، فإن قطاع السياحة متفائل بشكل خاص، بفكرة تقديم نوع من شهادة التطعيم ضد «كورونا» للسفر دون قيود.



وقال المدير التنفيذي لشركة «دير توريستك دويتشلاند» الألمانية للسياحة، مارك تانتس: «شهادة التطعيم الرقمية، ستكون مصدر ارتياح كبير لقطاع السفر، وستكون أداة مهمة لرحلات المسافات الطويلة على وجه الخصوص»، مضيفاً أن الاعتماد على استراتيجية اختبارات مصممة على نحو جيد «ستقودنا إلى الحياة الطبيعية، حتى الوصول إلى مناعة القطيع».



وكشف استطلاع للرأي، أن غالبية المواطنين الألمان، يرغبون في الحصول على بطاقة تطعيم ضد «كورونا»، تمكنهم من الذهاب إلى المسارح وصالات اللياقة البدنية والفعاليات الرياضية أو السفر.



وطبقت إسرائيل ما يسمى بجواز السفر الأخضر، يوم الأحد الماضي، والذي يمنح المتعافين، والذين تلقوا التطعيم، العديد من التسهيلات. وتم تخفيف القيود أيضاً على أولئك الذين لم يتم تطعيمهم، إلا أنهم حصلوا على حريات أقل من نظرائهم الذين تلقوا التطعيم.



واتفق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، أمس الأول، الخميس، على ضرورة تطوير شهادة تطعيم أوروبية، في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.

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