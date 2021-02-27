العالم في صور

المصدر:
  • أ.ف.ب
التاريخ:

 عناصر أمن في بيروت يعتقلون أحد المحتجين خلال تظاهرة تطالب بإطلاق سراح ناشطين معتقلين .

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شخصان يقطعان شارعاً في جاكرتا سباحة بعد فيضان اجتاح أجزاء واسعة من إندونيسيا .
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  ماكرون في زيارة لمزرعة حيوانات في بلدة إيتاولس ضمن جولة لتفقد القطاع الزراعي والحيواني في ظل جائحة كوفيد 19 .
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مسنة برازيلية تبلغ 92 عاماً تتلقى لقاح كورونا في منزلها بريودي جانيرو .
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رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مدرسة يتابع حصة أونلاين لمعاينة الوضع قبل قرار إعادة الطلاب إلى المدارس .
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عناصر أمن في بيروت يعتقلون أحد المحتجين خلال تظاهرة تطالب بإطلاق سراح ناشطين معتقلين .
 
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محتجون معارضون للحكومة التايلاندية يرفعون إشارات النصر أمام البرلمان في بانكوك .
 
 

 

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