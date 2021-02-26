تهديدات بتفجير "الكابيتول" بالتزامن مع خطاب حالة الاتحاد

المصدر: البيان الإلكتروني

أشارت معلومات استخباراتية أمريكية إلى وجود تهديدات بتفجير الكابيتول تزامنا مع خطاب حالة الاتحاد.

وأعلنت قائدة شرطة الكابيتول بالإنابة يوغاناندا بيتمان أن التواجد الأمني في المبنى "سيظل مرتفعا"، وذلك بسبب وجود تهديدات بالتزامن مع خطاب حالة الاتحاد.

وذكر موقع "بوليتيكو" أن شرطة الكابيتول تحافظ على وضعها الأمني في المبنى، ردا على معلومات استخباراتية تشير إلى أن بعض المتطرفين الذين انضموا إلى "تمرد 6 يناير" ناقشوا خططا لمهاجمة المبنى بالتزامن مع خطاب حالة الاتحاد وفق سكاي نيوز.

وذكرت قائد شرطة الكابيتول بالإنابة، الخميس، أن هناك تهديدات من "متطرفين" حول محاولة تفجير مبنى الكابيتول خلال الخطاب الرئاسي.

وأضافت "نعلم أن مجموعة من الميليشيات التي كانت حاضرة في 6 يناير، عبرت عن رغبتها في تفجير مبنى الكابيتول وقتل أكبر عدد ممكن من الأعضاء".

وتابعت: "هذه التهديدات دفعت شرطت الكونغرس للحفاظ على تواجدها القوي، الذي ما يزال قائما منذ أحداث الشغب التي وقعت الشهر الماضي".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز