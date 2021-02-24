محكمة تايلاندية تقضي بسجن ثلاثة وزراء بتهمة قيادة احتجاجات

المصدر: د ب ا

قضت محكمة تايلاندية بسجن 26 من قادة الاحتجاجات السابقين، بينهم ثلاثة وزراء، لقيادتهم احتجاجات في الشوارع أدت إلى انقلاب عام 2014 من قبل قائد الجيش برايوت تشان أوشا الذي تحول إلى رئيس الوزراء، وأقيل الوزراء من مناصبهم بعد صدور الحكم اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأدين قادة لجنة الإصلاح الديمقراطي الشعبية، وهي مجموعة مؤيدة للملكية كانت مقدمة للانقلاب، بالمشاركة في مظاهرات مناهضة للحكومة في عامي 2013 و2014 ضد رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا.

ثم اتهمت المجموعة الاحتجاجية حكومة ينجلوك بانعدام الشرعية وطالبت باستقالتها للإطاحة بما اعتبرته نظاما مرتبطا بشقيق ينجلوك ثاكسين شيناواترا، رئيس الوزراء الأسبق في المنفي الاختياري والذي تمت الإطاحة به في انقلاب عام 2006.

وينظر إلى كل من ثاكسين وينجلوك باعتبارهما منافسان رئيسيان للنظام المدعوم من الجيش، بقيادة برايوت حاليا، الذي يواجه احتجاجات تطالب باستقالته وإصلاح النظام الملكي.

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