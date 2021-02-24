بيانات طبية عن فاعلية التطعيم تبشّر بقرب التعافي عالمياً من «كورونا»

المصدر: دبي - البيان، عواصم - وكالات

أظهرت بيانات مبكرة أن لقاحات «كورونا» تخفض انتقال العدوى بين الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح، إذ انخفضت حالات الدخول إلى المستشفيات بشكل ملحوظ عما كانت عليه في الموجة الأولى من الوباء، ما يبشر بقرب التعافي من وباء كورونا.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن حملات التطعيم في بريطانيا تهدف إلى تلقي جميع البالغين الجرعة الأولى من المطعوم بحلول نهاية يونيو. ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء البريطاني اجتماعاً نهائياً لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إنهاء الإغلاق في إنجلترا الاثنين المقبل.

وقرر هانكوك أن خطة الحكومة الجديدة لتقديم الجرعة الأولى لمن أعمارهم 50 عاماً فأكثر وذوي الأولوية تنتهي في 15 أبريل، يليهم جميع البالغين بحلول نهاية يونيو. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن هذا من شأنه أن يوفر الحماية للأشخاص ذوي المناعة الضعيفة بشكل عاجل ويساعد على تسريع تخفيف قيود الإغلاق.

ومن المرجح أن تعلن الحكومة البريطانية عن رفع تدريجي للغاية للقيود الاثنين، إذ إن إعطاء اللقاح يسمح بهذا التدرج لفتح القطاعات المغلقة.

شحنات إضافية

ومنحت وكالة الصحة المعروفة باسم «أنفيزا» في البرازيل تصريحاً لاستخدام لقاح فايزر/‏بيونتيك الأمريكي الألماني. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن «أنفيزا» قولها إنه تم اعتماد سلامة وجودة وفعالية اللقاح من جانب الوكالة.

وقال وزير الصحة في تشيلي انريكي باريس إن بلاده ستحصل على نحو 190 ألف جرعة من «فايزر/‏بيونتيك» وشحنتين إضافيتين من «سينوفاك»، كل منهما مليون جرعة.

وأعلنت جمهورية قرغيزستان عن تسجيل أول لقاح في البلاد، وأفادت وزارة الصحة بأنه تم تسجيل اللقاح الروسي «سبوتنيك V» رسمياً في البلاد، ما سيسمح في المستقبل القريب بتطعيم السكان. وأطلقت أفغانستان حملة تطعيم أمس، وكانت قد حصلت في وقت سابق من هذا الشهر على نصف مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا.

وفي كوالالمبور، قال الوزير المنسق لبرنامج التطعيم الوطني الماليزي، خيري جمال الدين، إن بلاده ستتسلم 182 ألفاً و520 جرعة إضافية من «فايزر/‏بيونتك» اليوم. وقال جمال الدين إنه من المقرر أن يتم توزيع اللقاحات الجديدة على الولايات التي لم تتسلم جرعات بعد.

وفي هونغ كونغ، قال بيان حكومي إن حوالي 70 ألفاً من سكان الإقليم، قاموا بتحديد مواعيد للحصول على جرعات اللقاح خلال الأسبوعين المقبلين. ومن المتوقع وصول لقاح «فايزر-بيونتيك» في غضون يوم أو يومين. وتم شحن نحو مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» الصيني إلى المدينة الأسبوع الماضي.

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