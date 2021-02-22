بعد حادث "دنفر".. توجيهات بتعليق طائرات بوينغ 777

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت بوينغ إنها توصي شركات الطيران "بتعليق عمل 69 طائرة من طراز 777 إس في الخدمة و59 في المخازن والتي تعمل بمحركات برات أند وتني 4000-112 حتى تحدد إدارة الطيران الاتحادية بروتوكول الفحص المناسب".

جاء ذلك بعد تعطل محرك طائرة ركاب تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز من طراز بوينغ 777، وتساقط حطام فوق منطقة سكنية يوم السبت في مدينة دنفر بولاية كولورادو، بسبب تعطل أحد محركاتها بعد وقت قصير من إقلاعها.

وذكرت إدارة الطيران الاتحادية أنها ستصدر تعليمات طارئة تطلب عمليات تفتيش مكثفة لطائرات بوينغ 777 إس، التي تعمل بمحركات برات أند وتني 4000-112.

وقالت شركة يونايتد في وقت سابق من الأحد إنها علقت بشكل مؤقت كل رحلات طائراتها من طراز بوينغ 777 المزودة بمحركات برات أند وتني 4000 وعددها 24 طائرة.

وقالت شركة يونايتد في بيان إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات على متن الرحلة رقم 328، التي كانت تقل 231 راكبا وطاقما مؤلفا من 10 أفراد، وفق "سكاي نيوز عربية".

ونشرت شرطة برومفيلد بولاية كولورادو صورا لقطع تطايرت من الطائرة البوينغ 777-200، لكن لم ترد تقارير عن أي إصابات على الأرض.

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