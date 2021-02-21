روسيا تعلن رصد أول إصابة بشرية بإنفلونزا "إتش5 إن8"

المصدر: ا ف ب

أعلنت روسيا السبت أنها رصدت أول حالة عدوى بسلالة "إتش5إن8" من إنفلونزا الطيور إلى البشر وأبلغت منظمة الصحة العالمية "بهذا الاكتشاف المهم".

قالت آنا بوبوفا رئيسة وكالة الصحة الروسية "روسبوتريبنادزور" في تصريحات بثها التلفزيون "أكد مختبر أول حالة عدوى بسلالة +إتش5إن8+ من إنفلونزا الطيور إلى البشر".

وقالت إن الفيروس رصد لدى سبعة أشخاص اصيبوا في مزرعة للدواجن في جنوب روسيا حيث كانت عدوى الإنفلونزا أصابت حيوانات في ديسمبر 2020، وإن المصابين "في صحة جيدة" ولا يعانون من مضاعفات صحية.

وأضافت "تم اتخاذ تدابير بسرعة للسيطرة على الوضع" في بؤرة الوباء.

وتابعت "مع أن سلالة +اتش5ان8+ باتت تنتقل من الحيوان إلى الإنسان إلا أن المتحور هذا في الوقت الراهن لا ينتقل بين البشر".

وقالت إن "اكتشاف هذه المتحورات في وقت لم يكتسب الفيروس القدرة على الانتقال بين البشر يمنحنا العالم بأسره، الوقت للاستعداد لمتحورات محتملة والاستجابة بطريقة ملائمة وسريعة".

وأضافت "سنكون عندها على أهبة الاستعداد لمواجهة هذا الاحتمال".

وذكر مختبر فكتور الروسي الذي هو وراء هذا الاكتشاف، انه "يجب اليوم بدء تطوير نظام اختبار يسمح برصد سريع للحالات بين البشر" و"بدء العمل" لتطوير لقاح.

ولروسيا تاريخ في الأبحاث المتعلقة بالفيروسات واللقاحات وطورت لقاح سبوتنيك-في ضد كوفيد-19 الفعال بنسبة 91% وفقا للنتائج العلمية المؤكدة من خبراء مستقلين.

وقالت بوبوفا إنه "تم إرسال المعلومات حول أول إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور +اتش5ان8+ في العالم لدى البشر إلى منظمة الصحة العالمية".

يجب مراقبة تطور هذا الفيروس

من جهتها أكدت منظمة الصحة العالمية لوكالة فرانس برس أن روسيا ابلغتها بهذا الاكتشاف "وانه في حال تأكد فهي المرة الأولى التي يصيب هذا الفيروس البشر".

واضافت المنظمة "نجري اتصالات مع السلطات الروسية لجمع معلومات أكبر وتقييم آثار هذا الاكتشاف على الصحة العامة".

وحاليا تنتشر هذه السلالة الشديدة العدوى التي تقتل الطيور، في دول أوروبية عدة منها فرنسا.

وبحسب منظمة الصحة العالمية انتقال عدوى انفلونزا الطيور الى الإنسان نادر ويستلزم "احتكاكا مباشرا أو قريبا مع طيور مصابة أو مع بيئتها". لكن "يجب مراقبة تطور هذا الفيروس" لانه قادر على مزيد من التحور.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن انتشار بعض متحورات فيروس "إتش5إن8" بين الدواجن في العالم "مقلق على الصحة العامة" لأنها قادرة على "التسبب بأمراض خطيرة لدى الأشخاص الذين وتعتبر مناعتهم لمكافحة الفيروس ضئيلة أو معدومة".

وبحسب المنظمة يمكن للإنسان أن يصاب بفيروس انفلونزا الطيور من نوع "إتش5إن1" و"إتش7إن9" و"إتش9إن2".

وقالت الخبيرة غوينيل فورتش مديرة الأبحاث في "المعهد الوطني للبحوث الزراعية" في فرنسا لوكالة فرانس برس إن هذا النوع من الفيروس "معروف بأنه يتطور بسرعة".

واضافت "بالنسبة الى سلالة +إتش5إن8+ لم تسجل إلى هذا اليوم حالات نقل العدوى للبشر لكنه احتمال في تطور الفيروس".

وأوضحت الخبيرة "ربما كان هناك حالات أخرى لم يتم رصدها خصوصا إذا كانت الأعراض بسيطة" مشيرة الى أن الحالات السبع التي اكتشفت في روسيا "قد تخفي مزيدا من الحالات الأخرى".

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