إندونيسيا تجلي المئات جراء الأمطار

المصدر: (جاكرتا - أ.ف.ب)

شهدت أحياء كاملة وعشرات الطرق الرئيسة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا أمس فيضانات إثر أمطار غزيرة. وتم إجلاء أكثر من 1300 شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة، بعد أن غرقت أجزاء من العاصمة تحت 1.2 إلى 1.7 متر من المياه.

وأظهرت مشاهد مصورة عناصر الإنقاذ يتنقلون على زوارق سعياً لإجلاء مسنين وأطفال من منازل تغمرها المياه في مناطق بجنوب وشرق البلاد ومنيت بأضرار جسيمة. وغمرت المياه عشرات السيارات في الشوارع الغارقة بدورها.

وقال الناطق باسم الوكالة الوطنية للإغاثة يوسف لطيف إن الفيضانات نجمت عن تساقط أمطار غزيرة جداً. وأضاف أن «غزارة الأمطار كانت قوية جداً بسبب الأحوال الجوية السيئة في جاكرتا». وأكد أن «أولويتنا هي للأولاد والأطفال وكبار السن».

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