200 مليون جرعة.. ومجموعة «السبع» تمدّ يدها للدول الفقيرة

المصدر: عواصم - «البيان»، وكالات

بخطوات متسارعة يواصل العالم معركة اللقاحات ضد «كورونا» (كوفيد 19) من أجل عودة سريعة إلى الحياة الطبيعية إذ تلقى سكان 107 دول ومناطق في العالم على الأقل أكثر من 200 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس.

ووفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية فإنه تم إعطاء 201 مليون و42 ألفاً و149 جرعة من اللقاحات في جميع أنحاء العالم، استناداً إلى مصادر رسمية. ولكن هذا العدد أقل من الواقع لأن دولتين كبيرتين وهما الصين وروسيا لم ترسلا بيانات جديدة منذ نحو عشرة أيام.

وأعطيت 45 في المئة من هذه اللقاحات في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى مع أنها لا تضم أكثر من عشرة في المئة من سكان العالم.

وتعهدت الدول السبع (الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان) أول من أمس بتوزيع أفضل للجرعات مع الدول الفقيرة. وحتى الآن، تم إعطاء أكثر من تسع جرعات من أصل عشر (92 في المئة) في البلدان ذات الدخل «المرتفع» أو «المتوسط الأعلى» (كما حددها البنك الدولي وتضم أكثر من نصف سكان العالم - 53 في المئة).

وبين الدول الـ29 ذات الدخل «المنخفض» بدأت غينيا ورواندا فقط التطعيم.

تبكير التسليم

في الأثناء، دعت منظمة التجارة العالمية بريطانيا إلى التبكير بتسليم لقاحات كورونا للدول الفقيرة. وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي)، قالت رئيسة المنظمة نجوزى اوكونجو ايويالا: «لا أعتقد أن علينا انتظار اللقاحات الفائضة حتى يتم تطعيم أناس آخرين، وأعتقد أن التبرع يجب أن يتم الآن والسبب بسيط وهو أنه من مصلحة الدول الغنية بالضبط كما هو من مصلحة الدول الفقيرة أن تتساوى في الوصول إلى اللقاح».

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن أول من أمس، أن بلاده سوف تتبرع بفائض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد إلى الدول النامية، والانضمام إلى التزام مماثل من جانب ماكرون لتعزيز جهود المعركة العالمية ضد جائحة الفيروس الفتاك، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء. غير أن جونسون قال إنه لن يقدم هذه اللقاحات قبل أن يتم تطعيم البريطانيين.

وكان عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في بريطانيا قارب 17 مليون شخص.

أول دولة

أصبحت المجر أول دولة في الاتحاد الأوروبي تمنح الموافقة على استخدام اللقاح الصيني «سينوفارم» المضاد لمرض كوفيد 19 وسط جهود من جانب حكومة رئيس الوزراء فيكتور اوربان لإنهاء ما تصفه السلطات ببداية موجة ثالثة من الجائحة.

ونشرت هيئة تنظيم الدواء المجرية التوثيق الخاص بلقاح سينوفارم الليلة قبل الماضية، ما يمهد الطريق أمام السلطات لبدء إعطائه بحلول الأسبوع الجاري.

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