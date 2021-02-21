قتلا في احتجاجات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار

المصدر: (نايبيداو-د.ب.أ)

ذكرت وسائل إعلام محلية في ميانمار أن شخصين على الأقل قتلا في احتجاجات ضد الانقلاب العسكري أمس.

وقالت بوابتا «ميانمار ناو» و«فرونتيير ميانمار» الإخباريتان إن ستة مشاركين آخرين على الأقل في حشد جماهيري بمدينة ماندالاي أصيبوا.

وأطلقت قوات الأمن ذخيرة حية على المتظاهرين في ثاني أكبر مدينة في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا. وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصاً ينزفون ويتم نقلهم على نقالات.

وذكرت بوابة «ميانمار ناو» الإخبارية إن مئات المتظاهرين احتشدوا بالقرب من موقع لبناء السفن في مدينة «ماندالاي» لدعم العمال المضربين عن العمل.

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