العالم في صور

جدال بين متظاهرين وعناصر من الأمن في العاصمة القبرصية نيقوسيا خلال احتجاج على إجراءات جديدة لمكافحة تفشّي فيروس «كورونا» المستجد | أ.ف.ب



رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراغي يعقم يديه قبيل دخوله الأول إلى مقر الحكومة | أ.ب



أطفال سوريون يلهون على طريق تسلكه عربات برادلي القتالية الأمريكية في بلدة السويدية شمال شرق سوريا | أ.ف.ب



مواطنة ميانمارية في حالة تأثر خلال احتجاج ضد الانقلاب العسكري | إي.بي.أيه



سفينة حربية باكستانية تشارك في مناورة تدريبية قرب ميناء كراتشي | أ.ف.ب

السيناتورة الديمقراطية تامي دكوورث متوجهة على كرسي متحرك إلى جلسة مجلس الشيوخ لمحاكمة ترامب حيث تمّت تبرئته في وقت لاحق | إي.بي.إيه

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