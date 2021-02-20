العالم في صور
جدال بين متظاهرين وعناصر من الأمن في العاصمة القبرصية نيقوسيا خلال احتجاج على إجراءات جديدة لمكافحة تفشّي فيروس «كورونا» المستجد | أ.ف.ب
رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراغي يعقم يديه قبيل دخوله الأول إلى مقر الحكومة | أ.ب
أطفال سوريون يلهون على طريق تسلكه عربات برادلي القتالية الأمريكية في بلدة السويدية شمال شرق سوريا | أ.ف.ب
مواطنة ميانمارية في حالة تأثر خلال احتجاج ضد الانقلاب العسكري | إي.بي.أيه
سفينة حربية باكستانية تشارك في مناورة تدريبية قرب ميناء كراتشي | أ.ف.ب
السيناتورة الديمقراطية تامي دكوورث متوجهة على كرسي متحرك إلى جلسة مجلس الشيوخ لمحاكمة ترامب حيث تمّت تبرئته في وقت لاحق | إي.بي.إيه
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