بايدن يعلن عودة التحالف العابر للأطلسي

المصدر: البيان الإلكتروني

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة بـ"عودة" التحالف بين ضفتي الأطلسي خلال أول خطاب له أمام مؤتمر ميونيخ للأمن.

وقال من البيت الأبيض "أتحدث إليكم اليوم كرئيس للولايات المتحدة، في بداية إدارتي، وأبعث برسالة واضحة إلى العالم: الولايات المتحدة، لقد عاد التحالف العابر للأطلسي".

وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة تماما بحلف شمال الأطلسي ومبدأ أن أي هجوم على عضو واحد في الحلف هو هجوم على الجميع.

وأضاف بايدن "الولايات المتحدة ملتزمة تماما بتحالفنا مع حلف شمال الأطلسي، وأرحب باستثماركم في القدرات العسكرية التي تمكن دفاعاتنا المشتركة".

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