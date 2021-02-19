الأمم المتحدة تبدأ استخدام لقب "رئيس" للإشارة إلى زعيم كوريا الشمالية

المصدر: يونهاب

أفاد مسؤول من وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية أمس الخميس بأن الأمم المتحدة بدأت استخدام كلمة "رئيس" (president) للإشارة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون بدلا من لقب "chairman" السابق، على ما يبدو بناء على طلب من بيونغ يانغ.

واعتاد الإعلام الرسمي بالشمال استخدام لقب "رئيس" هيئة شؤون الدولة (chairman) للإشارة إلى كيم، بيد أنه منذ وقت مبكر من الشهر الجاري تم استبدال اللقب السابق بلقب "president"، في خطوة يرى الخبراء أنها تهدف إلى الإشارة إلى مكانة كيم باعتباره رئيس دولة أمام المجتمع الدولي.

"واستخدم مستند تابع للأمم المتحدة (يضم قائمة لقادة الدول الأعضاء) على موقعها الإلكتروني لقب "president" (لكيم)"، وفقا لما أفاد به المسؤول مشترطا عدم الكشف عن هويته، وأضاف "وفقا لما نعرفه، هذا التغيير يمكن أن يتم بناء على طلب من أحد الأعضاء".

كما قال المسؤول إن استخدام لقب "president" للإشارة إلى القائد يبدو ملائما كمصطلح مقبول دوليا لوصف رئيس دولة.

ويستخدم لقب "president" لوصف قادة العديد من الدول الديمقراطية وكذلك في كل من روسيا والصين. أما في كوريا الشمالية، فاقتصر استخدام هذا اللقب على كيم إيل-سونغ، مؤسس الدولة الشيوعية الراحل وجد القائد الحالي.

ويرى الخبراء أن استخدام لقب "president" لكيم قد يكون متماشيا مع مجهودات كوريا الشمالية لتقديم نفسه كـ"دولة طبيعية" إلى المجتمع الدولي.

ويقول البعض إن التغيير الأخير قد يهدف أيضا إلى الإشارة إلى مكانة كيم باعتباره رئيسا للبلاد، وبشكل يختلف بوضوح عن لقب "الأمين العام" لحزب العمال الحاكم الذي يركز أكثر على دوره كقائد للحزب الحاكم.

وفي الشهر الماضي، أعادت كوريا الشمالية تسمية وزارة القوات المسلحة الشعبية بـ"وزارة الدفاع" في حركة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة لجعل البلاد تلائم صورة "الدولة الطبيعية".

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