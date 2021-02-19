مادورو يصعد لهجته ضد كولومبيا

المصدر: (كاراكاس - أ.ف.ب)

هدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بـ «الرد بقوة»، على تشكيل بوغوتا، وحدة من القوات الخاصة لمحاربة مهربي مخدرات ومسلحين متمردين، تقول كولومبيا إنهم يتحصنون في جارتها فنزويلا.



وقال مادورو، خلال مؤتمر صحافي في كراكاس، إنه أمر القوات المسلّحة الفنزويلية بـ «الردّ بقوّة على التصريحات الطائشة التي أطلقها الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، بشأن فنزويلا»، و«تنظيف سبطانات بنادقنا ...، إذا تجرّأ دوكيه على انتهاك سيادة فنزويلا».



ووجّه مادورو تهديداً مباشراً لنظيره الكولومبي، قائلاً إنّه «إذا تجرّأ إيفان دوكي على لمس ملليمتر واحد من الأراضي الفنزويلية... لا تكن مجنوناً يا إيفان دوكي! اعرف حدودك واحترم فنزويلا».



وغالباً ما تتّهم كولومبيا جارتها فنزويلا، بتوفير ملاذ آمن للجماعات المسلّحة، وهو ما تنفيه كراكاس.



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