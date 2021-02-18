ترامب: تويتر أصبح "مملًا جدًا" بدوني

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن تويتر لم يعد مثيرًا للاهتمام وفقد ملايين المستخدمين منذ أن طُرد من المنصة الشهر الماضي بسبب ادعاءات التحريض على محاولة التمرد في مبنى الكابيتول الأمريكي.

وفي حديثه إلى مقدم برنامج Newsmax جريج كيلي عبر الهاتف من منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا، أشار إلى احتمال عودته إلى مسار الحملة الرئاسية في عام 2024.

وشن ترامب هجومًا على وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، بعد أن فقد حساباته التي كان يوصل من خلالها صوته للعالم في أعقاب أحداث 6 يناير، والتي أدت أيضًا إلى مساءلته من قبل مجلس النواب، قبل تبرئته من قبل مجلس الشيوخ.

وقال الرئيس السابق، "لقد أرادوا أن أنتقل إلى منصة " بارلر Parler"، في إشارة إلى البديل اليميني لتويتر الذي يكافح للعثور على مضيف منذ أعمال الشغب، قبل أن يعلن "الحداد" لفقدان متابعيه.

وتابع وفق "إنديبندنت": "كما تعلم، كان لدي 89 مليون متابع- الرقم أكبر ولكنهم عملوا على تحديده- وبعد ذلك كان لدي 36 أو 39 متابعاً على منصة POTUS وفي مواقع أخرى مثل فيسبوك وصل عدد المتابعين إلى الملايين والملايين من الأشخاص، رقم المتابعين أكبر مما هو عليه، هذه المواقع لديها مشكلة تقنية لا يمكنها التعامل مع الحجم الكبير للمتابعين."

ثم شرع ترامب في الاستخفاف بتويتر، وقال إن الموقع يخسر ملايين المتابعين بسرعة فائقة.. "أصبح الموقع مملاً للغاية من بعدي."

فيما يتعلق بخططه المستقبلية لإعادة إطلاق حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، ألمح ترامب إلى أنه قد يطلق منصته الخاصة. وقال: "سوف نرى ما يمكننا فعله. نحن نتفاوض مع عدد من الأشخاص وهناك أيضًا خيار آخر لإطلاق موقع خاص.. تعرضنا لمضايقات كبيرة على تويتر، كانوا يضعون كل أنواع الإشارات للإبلاغ عن "الإساءة"، كانوا يشيرون إلى أي شيء قلته تقريبًا. كل ما قلته تم الإبلاغ عنه.. إنه أمر مخز.. تويتر أصبح مملا للغاية ولا أريد العودة إليه."

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز