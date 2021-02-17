شاهد.. النيران تلتهم قرية صينية عمرها 400 عام

المصدر: البيان الإلكتروني

دمر حريق قرية صينية تراثية عمرها 400 عام، ولم يبق منها إلا 4 أكواخ بدائية، فيما لم تسجل أي خسائر بشرية.

ولا تزال أسباب الحريق الذي شب في قرية تنتمي إلى أقلية "الباروق" العرقية في الصين، غير معروفة.

تم بناء القرية قديما من القش وتتكون من نحو 105 أكواخ تقليدية، ولم يبق منها الحريق سوى أربعة أكواخ فقط.

تقع قرية "ونغ دينغ" التي اندلع فيها الحريق على بعد نحو 30 كيلومترا من حدود الصين مع ميانمار، بحسب "سبوتنيك".

وتعيش أقلية "الباروق" العرقية في مقاطعة يونان، وتعدادهم الذي تم حصره عام 2000 بلغ نحو 400 ألف شخص.

ويعيش سكان القرية في مباني خرسانية على بعد مئات الأمتار منها، بينما يوجد عدد قليل من الأسر في تلك الأكواخ.

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