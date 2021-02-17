زعيم كوريا الشمالية يغيّر لقبه

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت وكالة "يونهاب" إن الإعلام الكوري الشمالي استخدم كلمة "رئيس" (president) لقبا إنجليزيا رسميا للزعيم كيم جونغ-أو، بدلا من اللقب السابق "chairman".

ووأضافت الوكالة أن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية استخدمت اللقب الجديد للمرة الأولى في مقال باللغة الإنجليزية يوم الخميس الماضي خلال تغطية إخبارية لرسالة قائد كوبا إلى الزعيم كيم.

وأشارت الوكالة اليوم الأربعاء إلى كيم بلقب "رئيس" (president) في تقرير حول زيارته إلى قصر كومسوسان أو قصر الشمس بمناسبة الذكرى 79 لميلاد والده الراحل كيم جونغ-إيل.

يذكر أن الإعلام الشمالي اعتاد على استخدام لقب "رئيس" هيئة شؤون الدولة (chairman)، أعلى هيئة حاكمة بالشمال لقبا رئيسيا لكيم باللغة الإنجليزية. واستُخدم أيضا لقب "الأمين العام" لحزب العمال الحاكم بعد أن مُنح "كيم" اللقب الجديد خلال مؤتمر الحزب الشهر الماضي.

ويستخدم لقب "رئيس" (president) لوصف قادة الدول الديمقراطية كما تستخدمه كل من الصين وروسيا. ولكن في الشمال اقتصر استخدام هذا اللقب على كيم إيل-سونغ، مؤسس الدولة وجد الزعيم الحالي.

ويرى الخبراء أن استخدام لقب الجديد ربما يتماشى مع مجهودات الشمال لتقديم نفسه كـ"دولة طبيعية" إلى المجتمع الدولي.

"يبدو أن الشمال استبدل لقب "chairman" بلقب "president"، لأن اللقب الأخير أكثر تمثيلا لرؤساء الدول على المستوى العالمي"، وفقا لما أفاد به هونغ مين، الباحث رفيع المستوى في المعهد الكوري الوطني للتوحيد.

وأضاف "هونغ" أن تغيير اللقب ربما يهدف إلى إلقاء الضوء على مرتبة كيم كرئيس للدولة أمام العالم، بشكل يختلف عن لقب "الأمين العام" الذي يركز على دوره كقائد للحزب الحاكم.

وفي الشهر الماضي، أعادت كوريا الشمالية تسمية وزارة القوات المسلحة الشعبية بـ "وزارة الدفاع" في حركة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة لجعل البلاد تلائم صورة "الدولة الطبيعية".

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