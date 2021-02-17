ثلوج وعواصف وصقيع في عدد من دول العالم

المصدر: عواصم - وكالات

غطت الثلوج، أمس، معلم أكروبوليس الشهير وغيره من المواقع الأثرية في أثينا، فخرجت إلى العالم بمشاهد استثنائية من اليونان التي تشهد حالياً موجة صقيع تسببت بشلل كبير في وسائل النقل، وضربت عاصفة ثلجية قوية شمالي اليابان ومناطق ساحلية، فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من أن موجة برد «غير مسبوقة» ستجتاح الولايات المتحدة.

وبات معلم البارثينون الشهير المشيد في القرن الخامس قبل الميلاد في وسط العاصمة اليونانية، مغطى بصورة شبه كاملة جراء الثلوج التي تساقطت على أثينا أثناء العاصفة «ميديا» التي سميت كذلك نسبة إلى إحدى شخصيات الأساطير الإغريقية.وازدانت الجبال المحيطة بأثينا برداء ناصع البياض بعدما غمرتها الثلوج التي حرمت جزءاً من جزيرة إيفيا من الكهرباء في اليومين الماضيين.

ثلج وصقيع

وضربت عاصفة ثلجية قوية شمالي اليابان ومناطق ساحلية، أمس، ما أدى إلى تطاير أسطح المباني وغمر المياه للمنازل وتعطيل حركة النقل. واجتاحت عاصفة ثلجية شديدة جزيرة هوكايدو، وتسببت في غمر المياه للمنازل. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من «أقوى عاصفة ثلجية منذ سنوات». ومنذ أيام، تشهد الولايات المتحدة سقوط أمطار متجمدة وثلوج وهبوب عاصفة ثلجية. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من أن موجة برد «غير مسبوقة» تجتاح البلاد مصحوبة برياح قطبية.

وقالت «يعيش أكثر من 150 مليون أمريكي في مكان تم فيه التحذير من الصقيع أو من هطول الأمطار المتجمدة ووضع خطط تأهب لمواجهة العواصف الثلجية». ثلوج موسكو

يشارك نحو 70 ألف عامل في رفع الثلوج من شوارع موسكو بعدما هددت مستويات شبه قياسية لتساقط الثلوج بإصابة العاصمة الروسية بحالة من الشلل. وصرح نائب عمدة موسكو بيوتر بيريوكوف أن تنظيف الشوارع سيستغرق ما يصل إلى خمسة أيام. وتسببت حالة الطقس السيئ في تأخر أكثر من 80 رحلة جوية من مطارات المدينة الثلاثة، وتم إلغاء بعضها.

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