خطف 20 شخصاً بعد حضور حفل زفاف في نيجيريا

المصدر: د ب ا

قال مسؤول حكومي في نيجيريا اليوم الإثنين إن مسلحين خطفوا 20 شخصًا على الأقل وهم في طريقهم إلى منازلهم بعد حضور حفل زفاف في غرب وسط البلاد.

وتعرضت مجموعة ضيوف حفل الزفاف للاختطاف أثناء سفرهم بالحافلة على طريق تيجينا-زونجيرو السريع في منطقة رافي بولاية النيجر أمس الأحد، حسبما قالت السكرتيرة الصحفية للولاية ماري نويل بيرجي.

وقال بيلو محمد، المسؤول في النقابة الوطنية لعمال النقل البري، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ثلاثة حراس متطوعين قتلوا أثناء محاولتهم منع جريمة الاختطاف، وقدر محمد عدد المختطفين بثلاثين شخصا.



وقال حاكم ولاية النيجر أبو بكر ساني بيلو في بيان إن قوات الأمن تبحث عن الخاطفين.

يذكر أن جرائم الاختطاف الجماعي شائعة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. وفي بعض الأحيان يقوم بها متشددون حيث يجبرون النساء على الزواج من مقاتليهم ويستخدمون الرهائن الآخرين كعمال.

وفي أوقات أخرى، تتم عمليات الاختطاف من جانب عصابات إجرامية مقابل فدية. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن عملية الاختطاف حتى الآن.

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