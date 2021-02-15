عملية قرصنة تستهدف عدة شركات ومؤسسات فرنسية

المصدر: ا ف ب

أعلنت الهيئة الفرنسية لأمن نظم المعلومات اليوم الاثنين عن اكتشاف اختراق حاسوبي استهدف "عدة هيئات ومؤسسات فرنسية" عبر برنامج سنتريون الفرنسي الذي يضم بين عملائه شركات كبرى ووزارة العدل.

وقال المتخصص في الأمن المعلوماتي في شركة ويفستون جيروم بيلوا لوكالة فرانس برس إن الهجوم الذي استمر من أواخر 2017 إلى 2020 "يذكّر بأساليب استخدمتها في السابق مجموعة ساندوورم"، وهي مجموعة من قراصنة الانترنت يعتقد أنهم على صلة بالاستخبارات الروسية، "لكن هذا لا يعني أنها هي"، حسب قوله.

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