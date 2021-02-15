(فيديو) ماذا يعني تسليم الجرس لرئيس الوزراء الإيطالي الجديد في تقليد الحكومة؟

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

تولى ماريو دراغي رسمياً رئاسة الوزراء في إيطاليا، حيث تسلم جرساً صغيراً من رئيس الوزراء المنتهية ولايته جوزيبي كونتي -عملاً بتقليد متبع خلال مراسم تسليم السلطة- وذلك في قصر شيغي في روما.

ويستخدم الجرس، بحسب "يورونيوز"، للإشارة إلى انطلاق اجتماعات مجلس الوزراء.

توازن حكومة دراغي - رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق- الجديدة بين التكنوقراط والسياسيين من جميع المشارب، في محاولة للأخذ بيد البلاد نحو التعافي من جائحة فيروس كورونا.

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  • ماريو دراغي ،
  • إيطاليا،
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  • جوزيبي كونتي،
  • روما
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