المصدر: البيان الإلكتروني

تولى ماريو دراغي رسمياً رئاسة الوزراء في إيطاليا، حيث تسلم جرساً صغيراً من رئيس الوزراء المنتهية ولايته جوزيبي كونتي -عملاً بتقليد متبع خلال مراسم تسليم السلطة- وذلك في قصر شيغي في روما.

ويستخدم الجرس، بحسب "يورونيوز"، للإشارة إلى انطلاق اجتماعات مجلس الوزراء.

توازن حكومة دراغي - رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق- الجديدة بين التكنوقراط والسياسيين من جميع المشارب، في محاولة للأخذ بيد البلاد نحو التعافي من جائحة فيروس كورونا.

(فيديو) ماذا يعني تسليم الجرس لرئيس الوزراء الإيطالي الجديد في تقليد الحكومة؟https://t.co/8Byt0OMQOT#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/XDD7EMVYcA — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 14, 2021

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز