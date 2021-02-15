حريق يلتهم أكثر من 100 صهريج وقود في أفغانستان

المصدر: (كابول - أ.ف.ب)

أتى حريق على ما لا يقل عن مئة صهريج وقود في أفغانستان، عند أحد المعابر الحدودية الرئيسية مع إيران، مخلفاً أضراراً بملايين الدولارات، على ما أفاد مسؤولون أمس.

وقال جيلاني فرهاد الناطق باسم حاكم ولاية هرات، حيث وقع الحريق، «تبلغنا عن 100 إلى 200 شاحنة دمرت. نحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم حجم الأضرار». وأضاف أن نحو 20 جريحاً نقلوا إلى المستشفى إثر الحريق الذي اندلع بعد ظهر السبت عند معبر إسلام قلعة.

وأوضح أن الحريق تسبب «بأضرار مادية كبيرة»، لا سيما في ما يتعلق بالوقود والصهاريج ومنشآت هيئة الجمارك عند المعبر. وانتقل وفد من كابول للتحقيق في الحادث على ما أوضحت الوزارة. والسبت، قدر رئيس غرفة تجارة ولاية هرات يونس قاضي زادة الأضرار بملايين الدولارات.

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