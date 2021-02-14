زعيم الجمهوريين بـ"الشيوخ": ترمب مسؤول عن اعتداء الكابيتول رغم تبرئته

المصدر: أ ف ب

وجّه زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل "السبت" انتقادات لاذعة لدونالد ترامب رغم التصويت على تبرئة الرئيس السابق من تهمة التحريض على التمرد، قائلا إنه "مسؤول" عن هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.

وقال ماكونيل في خطاب عقب التصويت الذي أدى إلى تبرئة ترامب "لا شك في أن الرئيس ترامب مسؤول عمليًا وأخلاقيًا عن إثارة أحداث ذلك اليوم".

ووصف تصرّفات ترامب التي أدت إلى ذلك الاعتداء بأنها "تقصير مشين في أداء الواجب".

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