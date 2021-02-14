زلزال بقوة 7.1 يضرب ساحل شرق اليابان

المصدر: (طوكيو- رويترز)

وقع زلزال قوي بلغت قوته المبدئية 7.1 درجات قبالة ساحل شرق اليابان، أمس، فاهتزت المباني في طوكيو، لكن لم تقع أضرار جسيمة، ولم يصدر تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي).

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية: إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة فوكوشيما على عمق 60 كيلو متراً، وهز المباني في العاصمة طوكيو.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إنه لا توجد تقارير عن أي خلل في منشأة توكايمورا النووية، ويأتي الزلزال قبالة فوكوشيما قبل أسابيع من ذكرى مرور عشر سنوات على زلزال 11 مارس 2011، الذي دمر شمال شرق اليابان، وأدى إلى تسونامي عنيف تسبب في أسوأ كارثة نووية بالعالم منذ 25 عاماً.

وتقع الزلازل بشكل متكرر في اليابان، التي تشهد نحو 20 % من زلازل العالم، التي تسجل ست درجات أو أكثر.

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