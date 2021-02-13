العالم في صور
جانب من مراسم إحياء ذكرى تعرض منطقة سنجار العراقية لغزو تنظيم داعش الإرهابي.
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طفلة في صف دراسي في أول أيام الدوام المدرسي منذ قرابة عام في العاصمة الأردنية عمّان .
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آلاف البورميين في ساحة بالعاصمة يانغون للاحتجاج على الانقلاب العسكري .
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مهاجرون ياسرعون لاجتيار ساتر ترابي يفصل الولايات المتحدة عن المكسيك قرب إل باسو في تكساس.
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طفل يدفع جدته على كرسي متحرك في ساحة خالية بمجينة البندقية (فينيسيا) حيث تعج عادة في مثل هذا اليوم للاحتفاء بمهرجان ألوان البندقية.
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مطعم يقدم وجباته داخل خيام بلاستيكية في نيويورك ضمن إجراءات الوقاية من كورونا.
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أركان الحكومة الكمبودية يتقدمهم رئيس الوزراء هون سين يتوجهون إلى مطار فنوم بنه لتلقي شحنة لقاح صينية لمكافحة كوفيد19 .
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