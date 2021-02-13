العالم في صور

جانب من مراسم إحياء ذكرى تعرض منطقة سنجار العراقية لغزو تنظيم داعش الإرهابي.

*****

طفلة في صف دراسي في أول أيام الدوام المدرسي منذ قرابة عام في العاصمة الأردنية عمّان .

*****

آلاف البورميين في ساحة بالعاصمة يانغون للاحتجاج على الانقلاب العسكري .

****

مهاجرون ياسرعون لاجتيار ساتر ترابي يفصل الولايات المتحدة عن المكسيك قرب إل باسو في تكساس.

****

طفل يدفع جدته على كرسي متحرك في ساحة خالية بمجينة البندقية (فينيسيا) حيث تعج عادة في مثل هذا اليوم للاحتفاء بمهرجان ألوان البندقية.

****

مطعم يقدم وجباته داخل خيام بلاستيكية في نيويورك ضمن إجراءات الوقاية من كورونا.

*****

أركان الحكومة الكمبودية يتقدمهم رئيس الوزراء هون سين يتوجهون إلى مطار فنوم بنه لتلقي شحنة لقاح صينية لمكافحة كوفيد19 .

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز