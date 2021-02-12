صنع ملابس من القمامة في روسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

تعمل ورشة تدعى 99 على إعادة تدوير القمامة وتحديداً المواد البلاستيكية، التي تجمعها من جبال القمامة مترامية الأطراف على مشارف سان بطرسبرغ في روسيا، وتحويلها لأغطية وحقائب وأشياء أخرى تصلح للاستخدام.

وتشمل إنتاجات الورشة حاليا مجموعة من الحقائب وحاملات الأقلام، إضافة إلى ألواح تزلج ودراجة هوائية تم تصميمها عبر الطباعة ثلاثية الأبعاد.

ونقلت "يورونيوز" عن أوليسيا كوليك قوله إن عملية العثور على المواد التي تصلح للاستخدام أو الارتداء معقدة وتحتاج للوقت،.

ويضيف: "عملية تحضير المواد، معقدة أكثر من استخدام المواد العادية، ويستحوذ التحضير على معظم وقتنا، لأننا نحتاج إلى تنظيفها، وجعلها متساوية، وتنقيتها من بعض الشوائب".

مشاريع خيرية ومجتمعية

تعمل ورشة 99 لإعادة التدوير مع العديد من المؤسسات الخيرية، التي تهدف إلى إعادة تدوير البلاستيك، وأهم هذه المشاريع مشروع "أغطية الرحمة"، حيث تقوم الجمعية بتجميع الأغطية البلاستيكية أو الأغطية القديمة، وتفرزها حسب اللون، ثم تسلمها إلى ورشة 99.

ويقول أنطون ريكاتشيفسكي، المؤسس المشارك لورشة 99 : "على الصعيد العالمي، تحتاج الإنسانية إلى حل مشكلة القمامة، ولا توجد طريقة للتغلب عليها".

ويضيف ريكاتشيفسكي: "نأخذ شيئًا يبدو أنه قمامة. الآن يسميها الناس مواد قابلة لإعادة التدوير، هذا أفضل. ونصنع منها أشياء رائعة واستثنائية لم تكن تصنع من هذه المواد من قبل".

ووفقًا لماريا كوتوزوفا، رئيسة المشاريع مع الجمعيات، جمعت الورشة أكثر من 70 طناً من البلاستيك حتى الآن.

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