شاهد.. اختبار ناجح لصاروخ باكستاني مجنح قادر على حمل رؤوس نووية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الجيش الباكستاني عن اختبار ناجح لصاروخ "بابر-1 آ" المجنح القادر على حمل رؤوس نووية وتقليدية.

وأشار الجيش في بيان له أمس الخميس، إلى أن مدى الصاروخ يصل إلى 450 كم، وهو قادر على إصابة أهداف برية وبحرية بدقة عالية.

وأضاف أن الإطلاق تم من منصة متنقلة على الأرض.

وقال إن الرئيس الباكستاني عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان قد وجها التهاني إلى العسكريين بمناسبة عملية الإطلاق الناجحة هذه، وفق ما نقلت "روسيا اليوم"..

شاهد.. اختبار ناجح لصاروخ باكستاني مجنح قادر على حمل رؤوس نوويةhttps://t.co/QuYz8d5TXI#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/pdslqNvqdb — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 11, 2021

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