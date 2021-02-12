التطعيم ضد «كورونا» يتزايد عالمياً ونافذة الأمل تتّسع

المصدر: دبي - البيان

وزعت حكومات 75 دولة حول العالم 152 مليون جرعة من لقاحات «كورونا»، أي بنحو 5.64 ملايين جرعة يومياً، وفقاً لحسابات وكالة «بلومبرغ»، ما يبعث على التفاؤل والأمل بالسير نحو التعافي من الجائحة قريباً، علماً بأن عمليات التطعيم تتزايد أفقياً وعمودياً في العديد من البلدان.

ولا تزال الولايات المتحدة تستحوذ على المركز الأول كأكبر دولة توزيعاً للقاحات بواقع 46 مليون جرعة منذ انطلاق التطعيمات في نهاية العام الماضي أو بنحو 1.57 مليون جرعة في اليوم. لكن هذا لا يعني أنها حققت النسبة الأعلى في التطعيم قياساً لعدد السكان.

وبلغ إجمالي جرعات اللقاح التي تم توزيعها في الصين 40.5 مليوناً، ومستوى 18.5 مليوناً في الاتحاد الأوروبي و13.5 مليوناً في المملكة المتحدة و6.6 ملايين في الهند.

وتشير التقديرات إلى أن عملية تطعيم 75% من سكان العالم بجرعتي اللقاح ستستغرق نحو 5.5 أعوام.

صعوبات

كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، قال الأسبوع الجاري، إن 130 دولة، يقطن بها 2.5 مليار شخص، لم تعطِ بعد أي جرعة من اللقاح لسكانها. وأضاف على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة، أن الكثير من الدول تواجه صعوبات أيضاً في تأمين الموارد لإجراء الاختبارات وتوفير أدوات الحماية الشخصية والأكسجين والأدوية.

وأشار إلى أن إنشاء مُسرع إتاحة أدوات مكافحة «كورونا» ومرفقها المعروف باسم كوفاكس (المعني بالإتاحة العادلة للقاحات)، يهدف إلى تعزيز الإنصاف، ولكنه قال إن هذا الهدف يتعرض للتهديد يوماً بعد الآخر.

خيارات محدودة

وفي حين يتفاقم تفشي الوباء في أجزاء كبيرة من العالم، يبدو أنه لم يتبقَ أمام أفريقيا سوى خيارات قليلة لشراء جرعات لقاح، على حدِّ قول رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.

وحسب وكالة أنباء بلومبرغ، عرضت شركتا «فايزر» و«بيونتيك» تزويد أفريقيا بـ 50 مليون جرعة من أجل تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحة، وذلك خلال الفترة من مارس المقبل حتى نهاية عام 2021، بحسب ما نقلت الوكالة عن رئاسة جنوب أفريقيا.

وجاءت تصريحات رامافوزا بعد أيام من الانتقادات اللاذعة التي وجَّهها كبار مسؤولي الصحة، والنقابات العمالية، وأحزاب المعارضة لجنوب أفريقيا بشأن استراتيجية اللقاح التي تتبنَّاها البلاد.

وتضع بعض الدول الأفريقية خططاً خاصة للتمكُّن من شراء لقاح، في حين أن بعضها الآخر لم يضع خططاً مماثلة. وتجري جنوب أفريقيا محادثات مباشرة مع مورِّدي اللقاحات، بشأن إمدادات اللقاح للبلاد.

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