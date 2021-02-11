بايدن: قد يكون بعض البرلمانيين غيروا رأيهم بالنسبة لمحاكمة ترامب

المصدر: ا ف ب

رأى الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس أن بعض البرلمانيين قد يكونون غيروا رأيهم في محاكمة دونالد ترامب بعد العرض المؤثر لجهة الادعاء.

وقال من المكتب البيضوي "أظن أن البعض قد يكون غير رأيه" في تلميح إلى ان بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قد يقررون التصويت لصالح إدانة الرئيس السابق.

وغداة عرض مشاهد صادمة لاقتحام الكابيتول يعكف المدعون الديمقراطيون الخميس على عرض حججهم ضد دونالد ترامب الذي يحاكم بتهمة "التحريض على التمرد" في إطار اقتحام مبنى البرلمان.

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