في أول محادثة بينهما.. بايدن يبدي لـ "شي" قلقه من أوضاع حقوق الإنسان في الصين

المصدر: أ ف ب

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن أعرب لنظيره الصيني شي جينبينغ مساء أمس الأربعاء عن قلقه بشأن أوضاع حقوق الإنسان في كلّ من هونغ كونغ وشينجيانغ، في أول محادثة هاتفية بين الرجلين منذ تسلّم بايدن مهامه في 20 يناير الفائت.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إنّ بايدن قدّم لشي "تحياته وتمنياته الطيّبة" إلى الشعب الصيني بمناسبة احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة.

وأضافت أنّ الرئيس الأمريكي "أكّد مخاوفه العميقة بشأن الممارسات الصينية الاقتصادية القسرية وغير العادلة، والقمع في هونغ كونغ، وانتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ، والإجراءات الحازمة المتزايدة في المنطقة، بما في ذلك تجاه تايوان".

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