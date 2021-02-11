ألمانيا تمدّد الإغلاق الشامل حتى 7 مارس المقبل

المصدر: وام

اتفقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات على تمديد إجراءات الحظر في ألمانيا حتى السابع من شهر مارس المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقد أمس، ووضعت الحكومة المركزية والولايات خلاله آلية للتعامل مع إجراءات الحظر خلال الفترة المقبلة.

وخلال مؤتمر صحفي أعلنت ميركل عن السماح بإعادة فتح صالونات الحلاقة في أنحاء البلاد اعتبارا من مطلع شهر مارس المقبل، مع الالتزام الصارم بقواعد النظافة الصحية.

وكان من المقرر أن يبقى الإغلاق الشامل حتى منتصف الشهر الجاري.

في المقابل، حذرت ميركل من التراخي في إجراءات الحظر تفادياً لحدوث موجة ثالثة من انتشار الوباء، خاصة مع ظهور أنواع متحورة للفيروس.

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