أوروبا نحو تسريع عمليات ترحيل المهاجرين

المصدر: (بروكسل- رويترز )

اقترحت المفوضية الأوروبية، تسريع عمليات ترحيل المهاجرين الذين لا يستوفون متطلبات اللجوء، وذلك وفقاً لوثيقة داخلية، أُرسلت إلى دول الاتحاد الأوروبي، أمس. بحسب الاقتراح، الذي ينص على أن الترحيلات ستكون طوعية، وتهدف إلى المساعدة في إعادة دمج المهاجرين في بلدانهم، قد تفرض المفوضية أيضاً غرامات على حكومات الاتحاد الأوروبي، التي لا تنفذ قواعد الترحيل الجديدة المقترحة.

وتقول الوثيقة «ستطبق المفوضية نظاماً مشتركاً بين دول الاتحاد الأوروبي، أفضل أداء للإعادات»، وهو التعبير الذي يطلقه الاتحاد الأوروبي على عمليات الترحيل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز