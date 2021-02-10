"تويتر": حظر ترامب دائم

المصدر: وكالات

أكد المدير المالي لشركة "تويتر" إنه لن يسمح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالعودة إلى "تويتر" حتى لو ترشح للمنصب مرة أخرى وفاز به.

وردا على سؤال خلال مقابلة مع قناة CNBC عما إذا كان سيستعيد ترامب امتيازاته في "التغريد" إذا فاز بالرئاسة مرة أخرى، قال نيد سيغال إن "حظر ترامب دائم"، مشيراً إلى أن "سياساتنا مصممة للتأكد من أن الأشخاص الذين يحرضون على العنف يجب حظرهم وسياستنا لا تسمح لهم بالعودة".

وحظر "تويتر" حساب ترامب في خطوة غير مسبوقة الشهر الماضي ، بعد أن اقتحم بعض أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي. في ذلك الوقت، قال "تويتر" إنه سيعلق ترامب بشكل دائم "بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

وكان "تويتر" قد أغلق حساب ترامب مؤقتاً بسبب العديد من التغريدات والخشية من "تكرر نشر رسائل تحرض على العنف".

وكان قد أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي في ختام عملية تصويت جرت "الثلاثاء" دستورية المحاكمة التي استهلّها في اليوم نفسه لعزل الرئيس السابق دونالد ترامب المتّهم بـ "التحريض على التمرّد".

وبأغلبية 56 سناتوراً مقابل 44 صوّت المجلس لمصلحة اعتبار المحاكمة دستورية، وبالتالي المضيّ قدماً بإجراءات عزل الرئيس السابق حتى بعد أن انتهت ولايته وغادر البيت الأبيض وعاد مواطناً عادياً.

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