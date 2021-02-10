اعتراف أوروبي بالتأخر في توريد اللقاحات

المصدر: عواصم - وكالات

اعترفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين بوجود أخطاء في استراتيجية اللقاحات للاتحاد الأوروبي، لكنها دافعت أيضاً عن مبادئه الرئيسية.



وقالت فون دير لاين «إننا تأخرنا كثيراً في منح الموافقات وربما كنا على يقين بأن ما طلبناه كان سيصل بالفعل في الوقت المحدد». واعترفت «لقد قللنا من تقدير الصعوبات المتعلقة بالإنتاج الضخم. بطريقة ما، فاق العلم الصناعة». غير أن فون دير لاين دافعت عن خيار اختيار ترخيص السوق المشروط، بدلاً من الموافقة الطارئة على اللقاحات في التكتل.



وفي نقاش اليوم الأربعاء أيد أعضاء الهيئة التشريعية بالاتحاد الأوروبي بشكل واسع التوجه المشترك، الذي شهد 27 دولة عضوة تطلب لقاحات بشكل جماعي، لكن الكثيرين تحدثوا بشكل علني عن السرية التي أحاطت بالتعاقدات مع منتجي اللقاحات.



وقال المشرع الاشتراكي الفرنسي، مانون أوبري «تلك اللقاحات تم تطويرها بفضل مليارات اليوروهات من أموال الشعب»، داعياً إلى مزيد من الشفافية ومتهماً فون دير لاين بالسماح لشركات الأدوية بإملاء شروط البيع.



مصنع جديد

في السياق، أعلن مختبر بيونتيك اليوم بدء إنتاج لقاحه المضاد لفيروس كورونا مع فايزر الأمريكية، في مصنع جديد في ماربرغ في ألمانيا بغية زيادة الكميات المتوافرة منه. وقال المختبر الألماني في بيان «لقد باشرنا المرحلة الأولى من إنتاج اللقاحات في مصنعنا في ماربرغ» في مقاطعة هسن.



وسينتج هذا المصنع خصوصاً الحمض الريبي النووي المرسال (إيه أر أن أم) العنصر النشط في هذا اللقاح على ما جاء في البيان الذي أشار إلى أن «دفعة واحدة من (إيه أر أن أم) بحجمها الراهن كفيلة بإنتاج ثمانية ملايين جرعة من اللقاح». وأضاف «بعد المرحلة الأولى من إنتاج (إيه أر أن أم) تتم تصفيته وتركيزه» ويحول إلى شركاء إنتاج يقومون بتعقيمه ومعالجته.



وينبغي أن يحصل هذا الإنتاج على الضوء الأخضر من الوكالة الأوروبية للأدوية في فبراير ومارس قبل أن يوزع على ما أفاد المختبر الألماني. وأوضحت بايونتيك أن «أول اللقاحات المنتجة في ماربرغ سترسل مطلع أبريل».



بكامل طاقته

ويقع المصنع الرئيسي لإنتاج كميات هذا اللقاح الموجهة للزبائن الأوروبيين في بورس في بلجيكا راهنا. وأضاف البيان «ما أن يعمل المصنع بكامل طاقته فهو سيصبح من أكبر مواقع الإنتاج في أوروبا مع قدرة سنوية تصل إلى 750 مليون جرعة لقاح».



وتنوي بيونتيك أن تنتج في هذا الموقع «ما يصل إلى 250 مليون جرعة خلال النصف الأول من 2021».



وأضاف المختبر الألماني «نستمر بالعمل مع فايزر على سلسلة من الإجراءات بهدف تلبية الطلب العالمي»، مؤكداً هدفه المتمثل بتسليم مليار جرعة من اللقاح في 2021. وأعلن مختبر بايونتيك في الأول من فبراير تسريع تسليم اللقاحات إلى الاتحاد الأوروبي واعداً بجرعات إضافية قد تصل إلى 75 مليوناً في الربع الثاني.

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