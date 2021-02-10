كيف تفاعل ترامب مع إجراءات محاكمته؟

المصدر: وكالات

أكدت تقارير صحافية أمريكية إن الرئيس السابق دونالد ترامب كان غاضبا ً أثناء مشاهدته إجراءات محاكمته في مجلس الشيوخ التي تابعها عبر التلفزيون، حيث كان يتواجد آنذاك في منتجعه الخاص للغولف، مارالاغو، بولاية فلوريداً.

وذكر تقرير لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية: "كان ترامب يصرخ من خلف الشاشة أثناء مشاهدته الإجراءات.. يمكن القول إنه كان غاضبا جدا".

ويبدو أن غضب ترامب كان بسبب أداء محاميه بروس كاستور، الذي قدم حسب عدد من المتابعين مرافعة "دون المستوى".

وفي هذا الصدد، قال آلان ديرشوفيتز، محامي ترامب السابق: "ليست لدي أدنى فكرة عما قدمه كاستور.. لا أفهم ذلك".

وذكرت تقارير أمريكية أن ترامب كان "مذهولا لحظة سماع بعض الحجج التي جاءت على لسان كاستور.. لم يكن سعيداً على الإطلاق".وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وكان مجلس الشيوخ أقرّ في ختام عملية تصويت جرت "الثلاثاء" دستورية المحاكمة التي استهلّها في اليوم نفسه لعزل الرئيس السابق ترامب المتّهم بـ"التحريض على التمرّد".

وبأغلبية 56 سناتورا مقابل 44 صوّت المجلس لمصلحة اعتبار المحاكمة دستورية وبالتالي المضيّ قدماً بإجراءات عزل الرئيس السابق حتى بعد أن انتهت ولايته وغادر البيت الأبيض وعاد مواطنا عاديا.

وفي 13 يناير، أي بعد أسبوع على اقتحام الكونغرس وجّه مجلس النواب لترامب الاتهام بـ "التحريض على التمرّد".

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