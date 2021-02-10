العالم يهنىء الإمارات بنجاح وصول مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ

المصدر: البيان الإلكتروني

شهد إعلان مركز محمد بن راشد لعلوم الفضاء، بشأن نجاح وصول مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ، ترحيباً دولياً واسعاً، حيث هنأت الخارجية الأمريكية، الإمارات على هذه الخطوة غير المسبوقة، فيما اعتبرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، أنها ستلهم الكثير من الدول.

وهنأت الهيئة السعودية للفضاء، الإمارات بنجاح وصول مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ، فيما اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن هذا النجاح، يبشر بنهضة علمية في المنطقة العربية.

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدورهم، أعربوا عن تهانيهم بوصول مسبار الأمل الإماراتي إلى مدار الكوكب الأحمر.

وكان مركز محمد بن راشد لعلوم الفضاء، أعلن، مساء أمس الثلاثاء، وصول المسبار إلى مدار كوكب المريخ، في رحلة استمرت 7 أشهر، لتدخل الإمارات التاريخ كأول دولة عربية، وخامس دولة على مستوى العالم تصل إلى مدار الكوكب الأحمر.

ونجح مسبار الأمل عند الساعة 7:42 بتوقيت الإمارات، في الدخول إلى مدار الالتقاط حول الكوكب الأحمر، منجزاً بذلك أصعب مراحل مهمته الفضائية الست، بعد رحلة استغرقت نحو سبعة أشهر في الفضاء، قطع فيها أكثر من 493 مليون كيلو متر، ليشكل وصوله إلى الكوكب الأحمر استعداداً لبدء مهمته العلمية الساعية إلى توفير ثروة من البيانات العلمية للمجتمع العلمي.

ناسا تهنئ الإمارات

وهنأ توماس زوربوشين، المدير المشارك لإدارة المهام العلمية في وكالة الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية "ناسا"، دولة الإمارات العربية المتحدة، بنجاح وصول "مسبار الأمل" إلى المريخ.

وقال في تغريدة له على تويتر، إن خطوة دولة الإمارات الجريئة لاستكشاف المريخ ستلهم الكثير من الدول لتحذو حذوها.

واستشهد "زوربوشين"، وفق صحيفة "الشرق"، ببيت شعر للشاعر العربي أبو الطيب المتنبي الذي يقول فيه: "إذا غامَرْتَ في شَرَفٍ مَرُومِ فَلا تَقنَعْ بما دونَ النّجومِ".

وأعرب عن أمله في التعاون مع دولة الإمارات في مشروع استكشاف الكوكب الأحمر.

حلم تحول إلى واقع

من جانبه وجّه صاحب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة التهنئة إلى شعب بلاده والمقيمين والأمة العربية بمناسبة نجاح مسبار الأمل في مهمته، مشيداً بـ"الجهد الاستثنائي لأبناء الإمارات الذين حولوا الحلم إلى واقع، وحققوا طموحات أجيال من العرب ظل يراودها أمل وضع قدم راسخة في سباق الفضاء الذي ظل حكراً على عدد محدود من الدول".

وأشاد رئيس الدولة بالمشروع الإماراتي كونه "نشأ نتيجة جهد مؤسّسي مخلص ودؤوب ومن رؤية طموحة هدفها خدمة المشروع الوطني الإماراتي خاصة والبشرية والمجتمع العلمي عامة ومحققاً آمال الملايين من العرب بأن تكون لهم قدم راسخة في مجال استكشاف الفضاء".

بدوره، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على تويتر، أن وصول أولى بعثات الإمارات في العام 2021 لكوكب المريخ، هي بداية "مرحلة جديدة من التاريخ العلمي العربي، مرحلة عنوانها الثقة.. الثقة بأنفسنا وبشبابنا وبشعوبنا العربية.. الثقة بأننا نستطيع أن ننافس بقية الأمم".

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، إلى أن "وصول مسبار الأمل هو إيذان ببدء احتفالات دولة الإمارات بعامها الـ 50 (اليوبيل الذهبي).. احتفالاتنا مختلفة.. علمية.. حضارية.. ملهمة.. لأننا نحاول أن نبني نموذجاً تنموياً.. نموذجاً يقول للشباب العربي.. نحن أهل حضارة.. وسنعيد استئناف حضارتنا بإذن الله بهم وبسواعدهم".

فيما كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تغريدة على تويتر، أن "وصول مسبار الأمل إلى المريخ، هو موعد مع التاريخ، الذي سيكتب أن إرادة التقدم الإماراتية انتصرت على كل التحديات".

وتابع: "الرهان على شبابنا المسلح بالمعرفة حقق أهم إنجاز علمي عربي في العصر الحديث، وإننا نستطيع تحقيق كل طموحاتنا، مهما بدت صعبة أو حتى مستحيلة"، مضيفاً: "فخور بكم يا عيالي وهذه أجمل انطلاقة للاستعداد للخمسين سنة المقبلة.. إن شاء الله تكون البداية وننتظر منكم الكثير في مشاريع الفضاء المقبلة".

أول الواصلين العرب

ودخلت دولة الإمارات، التاريخ كأول دولة عربية تصل إلى المريخ، وخامس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز بعدما نجح مسبار الأمل، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، في الوصول إلى الكوكب الأحمر.

وجاءت الخطوة ضمن ثلاث مهمات فضائية أخرى تصل خلال شهر فبراير الجاري إلى المريخ، تقودها بالإضافة إلى الإمارات، كل من الولايات المتحدة والصين.

العالم يهنىء

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أعرب عن فخره بالإنجاز الإماراتي المتمثل في وصول مسبار الأمل إلى كوكب الأحمر، مشيراً في صفحته على فيسبوك، مساء أمس الثلاثاء، إلى أن "الخطوة غير مسبوقة في مجال البحث العلمي، تبشر بنهضة علمية في المنطقة العربية".

وأضاف الرئيس المصري: "تحية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، قيادةً و شعباً ولكل نوابغها الذين خططوا وصمموا لهذه التجربة في محاولة خلق واقع جديد رغم كل التحديات البالغة في الوقت الراهن".

وأكد السيسي، في صفحته على فيسبوك، أن "التجربة لن تكون نهاية المطاف في استكشاف آفاق جديدة في عالمنا الكبير، فالعقل العربي طموح لا يعرف المستحيل".

وهنأ رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان، الإمارات على وصول مسبار الأمل لمداره حول المريخ، وقال: "نهنئ أشقاءنا في دولة الإمارات على هذا الإنجاز الكبير، ونؤكد دعمنا لجهود الإمارات في مجال الفضاء"، بحسب ما أوردته الهيئة السعودية للفضاء على تويتر.

وذكرت الهيئة السعودية في تغريدة على تويتر، أن مسبار الأمل يحقق "الأهداف الاستراتيجية للمشروع في تطوير برنامج فضائي عربي قوي، وتطوير المعرفة والأبحاث العلمية والتطبيقات الفضائية التي تعود بالنفع على البشرية"، مشيرة إلى أن "المسبار يحمل رسائل فخر وأمل وسلام إلى العرب ويهدف إلى تجديد العصر الذهبي للاكتشافات العربية".

فيما أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، في تغريدة على تويتر، عن حماسها بدخول مسبار الأمل إلى مدار المريخ، لافتةً إلى أن المسبار الإماراتي يعتبر "أول مركبة من 3 مركبات فضائية تصل إلى المريخ في فبراير، والإمارات هي خامس دولة في التاريخ تصل إلى المريخ، تهانينا لهم".

وكانت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية أكدت، أمس الثلاثاء، أن وصول مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل إلى وجهته، يمثل إنجازاً مهماً حتى وإن لم يدخل إلى مدار الكوكب الأحمر، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

ونقلت "وام" عن الوكالة الروسية قولها إن "مهمة مسبار الأمل نجحت بالفعل بغض النظر عن نتائج سائر مراحل المهمة ونهنئ دولة الإمارات على هذا الإنجاز العظيم"، لافتةً إلى أن المسبار أثبت للعالم أن الطموح والشغف المصحوب بالإرادة السياسية يمكنه أن يدفع دولة شابة للانضمام إلى نادي القوى العالمية في مجال بحوث الفضاء.

ونوهت وكالة الفضاء الروسية في بيان، إلى أن "مسبار الأمل يتشابه إلى حد كبير مع خططنا المستقبلية لاستكشاف الكوكب الأحمر والحصول على أي بيانات ذات صلة من وسائل علمية مختلفة سيعزز فهمنا للظواهر الطبيعية التي يشهدها هذا الكوكب بطبيعة الحال".

وتعتبر روسيا (الاتحاد السوفيتي سابقاً) أول من أرسل مهمات لاستكشاف الكوكب الأحمر في العام 1971 ثم 1973، جاءت بعدها الولايات المتحدة والتي أرسلت 8 مهام ناجحة لاستكشاف المريخ بين عامي 1976 و2018.

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