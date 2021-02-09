المملكة المتحدة: سلطات هونغ كونغ لم تعد تعترف بالجنسية المزدوجة

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت المملكة المتحدة البريطانيين في هونغ كونغ من أن الإقليم قد توقف عن الاعتراف بالجنسية المزدوجة وربما لم يعد قادرا على مساعدة المواطنين الذين يحملون جواز سفر محلي.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن "المواطنين الذي يحملون الجنسيتين البريطانية والصينية قد تتم معاملتهم كمواطنين صينيين من قبل السلطات المحلية، حتى إذا دخلوا إلى هونغ كونغ بجواز سفر بريطاني وقد لا يحق لهم الحصول على مساعدة قنصلية إذا تم القبض عليهم".

ولطالما رفضت بكين الاعتراف بالجنسية المزدوجة لمواطنيها مما أجبرهم على التخلي عن الجنسية الصينية من أجل الحصول على جواز سفر أجنبي، وفق "روسيا اليوم".

وفي يوليو من العام الماضي، قالت المملكة المتحدة إنها ستمنح مسارا للحصول على الجنسية الكاملة لأي من حاملي جوازات السفر بعد أن "بسطت الصين سلطتها على هونغ كونغ باستخدام مشروع قانون أمني شديد القسوة لخنق حرية التعبير".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز