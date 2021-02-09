زعيم كوريا الشمالية يعقد اجتماعاً استثنائياً كاملاً للجنة المركزية لحزب العمال

المصدر: البيان الإلكتروني

عقدت كوريا الشمالية اجتماعا لحزب العمال لتكملة خطط السياسات والقرارات الجديدة، التي تم تبنيها في مؤتمر الحزب النادر الشهر الماضي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية اليوم الثلاثاء.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية (KCNA) أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حضر أمس الاثنين الاجتماع العام الثاني للجنة المركزية الثامنة للحزب للمضي قدما في "المهام الاستراتيجية" التي تم تحديدها خلال المؤتمر الثامن للحزب.

وخلال الجلسة العامة، انتقد كيم "الاتجاهات السلبية والحماية الذاتية التي كشفت عنها أجهزة التوجيه الاقتصادي للدولة" في تحديد أهداف هذا العام، وشدد على "المسائل المبدئية للتغلب على الاتجاهات وتنظيم العمل الاقتصادي بطريقة مبتكرة ودقيقة، بحسب "يونهاب".

وقد جرت العادة على عقد الجلسة الكاملة للجنة المركزية مرة واحدة على الأقل سنويا لتقرير خط سياستها الرئيسية، والتعديلات التنظيمية وغيرها من القضايا الرئيسية.

وعقد الاجتماع الكامل الأول للجنة الحزب الشهر الماضي خلال مؤتمر الحزب.

في المؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم الشهر الماضي، كشفت كوريا الشمالية النقاب عن خطة تنمية اقتصادية جديدة مدتها خمس سنوات تركز على الاعتماد على الذات في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا والعقوبات الدولية على نظامها.

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